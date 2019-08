Sanità

Sosto nominato dal Governatore De Luca nella riorganizzazione campana. Lascerà la direzione Asrem

L'ingegnere calabrese era arrivato in Molise nel 2016, quando era stato designato dall'ex presidente-commissario per la sanità Paolo di Laura Frattura e riconfermato lo scorso maggio da Donato Toma che aveva prorogato il suo contratto per altri due anni. Per sostituire Sosto la Regione Molise sceglierà nell'elenco degli idonei i cui curricula saranno al vaglio di un'apposita commissione. "Perdiamo una grande professionalità", il commento a caldo del governatore Toma. Il 'cambio della guardia' nell'Azienda sanitaria non bloccherà i nuovi concorsi per la scelta del nuovo personale sanitario.