Si rompe l’elettropompa della diga, acqua col contagocce in 4 paesi

Ancora un guasto all’impianto di sollevamento che porta l’acqua depurata della diga del Liscione in Bassomolise. La comunicazione di Molise Acque, che gestisce il servizio idrico in regione, è arrivata nella tarda mattinata di oggi ai Comuni di Guglionesi, Petacciato, Montenero di Bisaccia e San Giacomo degli Schiavoni. Accompagnata dall’invito ad “adottare i necessari provvedimenti” a garanzia della popolazione, visto che il flusso è già stato ridotto della metà. Una riduzione che comporterà, nelle prossime ore, anche la chiusura dei rubinetti per consentire ai serbatoi comunali di potersi rialzare di livello.

Il problema è notorio, e quando capita in piena estate e con temperature elevate come quelle di questi giorni diventa una vera e propria emergenza. Nelle campagne di Guglionesi e in diverse contrade rurali bassomolisane rifornite grazie all’azione dell’elettropompa che ha subito l’ennesimo guasto, l’acqua manca già.

E nei municipi piovono le telefonate di protesta. I sindaci hanno appreso del disagio direttamente da Molise acque con la nota faxata e inviata tramite whataspp, e stanno provvedendo in queste ore a valutare l’entità del danno e comprendere quelli che saranno i tempi di riparazione e quindi il ripristino del servizio nella piena potenzialità dell’impianto.

Nel frattempo il flusso registra un dimezzamento che potrebbe trasformarsi, entro la giornata, in una sospensione totale, anche se è necessario aspettare le prossime ore per comprendere serietà e durata della nuova emergenza idrica. Emergenza che si somma a quelle vissute in abbondanza nelle scorse settimane, specialmente nel comune di Montenero di Bisaccia, dove le rotture della condotta sono all’ordine del giorno e spessissimo, durante le ore notturne, occorre chiudere il serbatoio.

seguono aggiornamenti