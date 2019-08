Sono stati resi noti, a partire da ieri 1° agosto con un post su Twitter, i posti disponibili nella scuola per l’anno scolastico 2019/2020: si tratta di 192 posti di ruolo per i docenti della regione, divisi tra 138 per la Provincia di Campobasso e 54 per quella di Isernia.

Per la scuola dell’infanzia sono disponibili 3 posti per la provincia di Campobasso, due in più invece in quella primaria nella stessa Provincia; passando invece alle scuole medie sono 36 le cattedre disponibili, mentre 15 quelli di sostegno. Il numero maggiore di disponibilità si registra invece per le scuole superiori dove gli incarichi a tempo indeterminato sono 79. Un totale quindi di 138.

Nella provincia pentra invece le scuole dell’infazia registrano il doppio dei posti rispetto a quella di Campobasso, con quindi 6 cattedre disponibili, mentre alle scuole elementari sono 9. Stesso numero di disponibilità, 15 posti, per le scuole medie e le superiori e infine 9 posti per il sostegno. 54 in totale.

I numeri arrivano dopo la pubblicazione di qualche settimana fa dei nomi dei nuovi dirigenti scolastici assegnati ai vari istituti della regione, con le novità più importanti che hanno riguardato la città di Termoli dove l’assetto scolastico è stato modificato con una variazione: i circoli didattici sono stati trasformati a vantaggio degli istituti omnicomprensivi. Restano ancora da assegnare le 14 scuole che al momento sono senza dirigenti scolastici, per questi istituti si attende la graduatoria nazionale stilata dopo la fine del concorso per dirigenti che coinvolge anche i 30 neo presidi del Molise, quelli cioè che hanno superato la fase concorsuale.