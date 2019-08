Scoprire il Molise attraverso un gioco, in arrivo la prima Tombola geografica

Un’idea diversa e originale per promuovere le bellezze del territorio. Verrà presentata oggi (7 agosto) a Roccavivara la prima tombola geografica del Molise.

“Innovazione, fantasia e creatività sono gli ingredienti di questa proposta che enfatizza le bellezze e le tipicità della nostra regione. La Prima Tombola geografica del Molise, uno ‘scrigno’ di immagini e informazioni, per grandi e piccini, in cui la nostra terra viene raccontata in maniera diversa e originale: un Molise da scoprire, amare e vivere”, così gli organizzatori.

Una ‘trovata’ che aiuterà anche il territorio in un’ottica di promozione. “Il turismo rappresenta una risorsa importante per l’indotto economico, la valorizzazione del patrimonio culturale e sociale. Questo ‘gioco informativo’, ideato e realizzato da Mario Berardino e Michele D’Aloisio in collaborazione con il Fab Lab di Termoli e la F.E.A.M. Europa, oltre ad essere un ulteriore e utile strumento di promozione e valorizzazione del nostro territorio, costituisce anche un ‘sentiero’ di ricongiungimento ideale con i molisani lontani che potranno mantenere vive le tradizioni e la cultura della propria terra. Scopri il Molise anche attraverso questo gioco, ma vivilo attraverso i suoi Borghi e le sue eccellenze”.