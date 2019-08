Agosto, caldo torrido ed immondizia che prolifera: dalle periferie al centro, il problema si estende a macchia d’olio. C’è chi segnala il mancato ritiro della carta, chi della plastica e poi ci sono i residenti di via Carlo del Croix che devono fare i conti con l’isola ecologica invasa da rifiuti e che stenta a chiudersi. “Sono giorni che va avanti questa storia – commenta un residente dei palazzi a ridosso del Belvedere sul porto – È talmente piena che fatica a chiudersi”. E in effetti le porticine dell’isola continuano a chiudersi ed aprirsi senza trovare pace.

Al centro delle proteste finisce anche Corso Fratelli Brigida dove il proliferare di buste si accompagna ad un cattivo odore, regalando uno squarcio pessimo ai turisti che, in queste ore, stanno occupando le pensioni ed i bed & breakfast della città. Zona diversa, stessa storia, in via Torino ai civici 39, 41 e 43 dove i residenti fanno i conti con i bidoni stracolmi della carta che, da giorni, non viene prelevata.

Accanto al mancato passaggio, tuttavia, si aggiunge la maleducazione delle persone che lasciano le buste ovunque capiti, incuranti dell’inquinamento che provocano e con l’unico intento di sbarazzarsi di quel rifiuto fastidioso. A pagare lo scotto sono, come sempre, i residenti che si trovano a dover spostare buste ed ingombranti, per poter rientrare a casa.

“Malgrado l’isola funzioni con la scheda e sia ad appannaggio dei soli residenti – continua il residente di via Carlo Del Croix – Chiunque viene e butta di tutto. In più i forestieri che rientrano dal mare, non avendo la tessera, gettano tutto dietro”. E infatti, voltando l’angolo dell’isola ecologica, si assiste ad uno spettacolo a dir poco sgradevole: buste contenenti rifiuti indifferenziati, un vecchio stendino, testiere di un letto in legno, trovano la compagnia di uno scolapiatti e di un bidone in plastica e di buste contenenti piatti e bicchieri usa e getta.