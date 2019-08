Precipita dalla scala a chiocciola del porto, turista campano ferito ma miracolato

L’uomo, un turista della campania di 47 anni, è caduto da un’altezza di 1o metri nel pomeriggio di oggi, 10 agosto. E’ precipitato dalla scala a chiocciola che dal Borgo Vecchio porta nel piazzale del porto, probabilmente perchè si è sporto dalla balaustra o in un momento di distrazione. Le cause sono ancora incerte, mentre lui è stato trasferito d’urgenza in ospedale. Ha una spalla e un braccio fratturati e varie lesioni sul corpo.

I medici del Pronto Soccorso lo stanno sottoponendo agli esami, compresa la tac. Le sue condizioni sono molto serie ma non sembra essere in pericolo di vita. Gli accertamenti sui danni cranici e cerebrali hanno dato per fortuna esito negativo.

seguono aggiornamenti