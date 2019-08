Correnti decisamente più fresche stanno giungendo in queste ore sulle regioni centrali e daranno luogo a temperature in calo e qualche rovescio e temporale. Tuttavia, questa fase, sarà decisamente temporanea perché l’ultima decade di agosto potrebbe nuovamente apportare un marcato rialzo dei valori termici

A cura di www.meteoinmolise.com.

SITUAZIONE: aria fresca proveniente dall’Oceano Atlantico raggiungerà le nostre regioni già nelle prossime 24 ore, dando il via a un calo termico che sarà più vivace proprio a Ferragosto. Venti sostenuti occidentali metteranno la parola fine anche all’afa, ovvero precipiteranno i tassi di umidità che così tanto ci fanno soffrire sia di giorno che durante le ore della notte. Attenzione, perché l’escursione termica sarà notevole e i contrasti tra il caldo preesistente e l’aria fresca potrebbero sviluppare dei temporali imponenti specie al nord.

TEMPERATURE IN CALO: dobbiamo necessariamente partire dalla situazione termica attuale, ovvero dalle pesanti anomalie che stanno coinvolgendo praticamente tutta Italia. Sono più pronunciate al Centro Sud e nelle due Isole Maggiori, è vero, ma ultimamente c’è stato un rialzo delle temperature anche al settentrione. Ciò detto, tenendo conto che mediamente stiamo avendo temperature di 5-6°C superiori alle medie climatiche di riferimento con un calo di pari entità si tornerà ad una condizioni termica di normalità. Ed è già tanto, considerando che stiamo vivendo un’estate molto calda e comunque caratterizzata da eccessi meteo climatici imponenti.

METEO A FERRAGOSTO: ma cosa dobbiamo attenderci nella giornata di metà agosto? Le ultimissime elaborazioni dei modelli matematici di previsione ci dicono che sarà una giornata tutto sommato soleggiata, al più potrebbero esserci delle velature in rapido passaggio da nord in direzione sud. Soffieranno venti nordoccidentali, non più sostenuti come i giorni prima ma comunque si faranno sentire e ciò farà sì che le temperature si mantengano su valori accettabili. Significa che le massime difficilmente si avvicineranno a 35°C, diciamo che mediamente si attesteranno tra i 28-32°C del Centro Nord e i 32-33°C del Sud (Isole Maggiori comprese, eccezion fatta per qualche picco più alto in Sicilia orientale).

Il tempo in Molise in dettaglio:

Mercoledì: mattinata con velature da sparse a diffuse. Nel pomeriggio, cielo parzialmente nuvoloso con addensamenti lungo le aree montane associati a rovesci e temporali sul Molise centro-occidentale localmente anche di forte intensità e grandinigeni. Venti sostenuti da sud-ovest al mattino ma con tendenza a virare da nord-ovest al pomeriggio. Temperature in diminuzione, più marcata dal pomeriggio.

Giovedì: cielo poco nuvoloso sia al mattino che nel pomeriggio. Si segnala la presenza di ventilazione sostenuta specie lungo le aree costiere. Temperature in lieve calo. Mare mosso.

Venerdì: giornata gradevole con cielo sereno o poco nuvoloso. Venti deboli all’interno, moderati settentrionali sulla costa. Temperature stazionarie. Mare mosso.