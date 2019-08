Nella settimana di San Lorenzo in Molise brillano le stelle di Turismo è Cultura

In un crescendo di emozioni ed eventi imperdibili, la prossima sarà una settimana da vivere tutta d’un fiato, gustandosi i numerosi appuntamenti inseriti nel cartellone regionale di ‘Turismo è Cultura’, promosso dall’Assessorato Regionale al Turismo e alla Cultura.

Si inizia con il secondo turno di ‘Cammina Molise’ partito lo scorso sabato da Campobasso con circa 300 partecipanti che, ora, si destreggeranno con il percorso in montagna nella provincia di Isernia con meta finale proprio il capoluogo.

Sarà una settimana dedicata alla musica con protagonista Mirabello. Dopo il concorso musicale, tenutosi a giugno, agosto è il mese delle masterclass e delle esibizioni dei vincitori. L’evento è iniziato lo scorso 3 agosto e si concluderà il 10; oltre a Mirabello coinvolgerà anche la vicina Ferrazzano.

Rimanendo nel contesto canoro, dopo cinque anni di assenza torna il Sabbie Mobili Festival con un ospite d’eccezione: il 6 agosto a Petacciato il concerto di Rocco Hunt. Nel centro adriatico, inoltre il prossimo 10 agosto divertimento e tanto altro ancora durante la Notte Bianca.

Non solo musica. C’è un evento che di anno in anno si sta affermando nel panorama dei festival dedicati al grande schermo, un richiamo irresistibile per i nuovi registi ma anche per artisti internazionali. Si tratta della 17esima edizione di ‘Molisecinema’, che dal 6 all’11 agosto prenderà avvio a Casacalenda e che quest’anno vedrà protagonisti non solo film, ma anche libri, mostre, corsi di aggiornamento e un’ospite eccezionale, la talentuosa Alba Rohrwacher.

Nomi di grosso calibro anche per l’Oratino MAC, acronimo di Musica, Arte e Cultura, a cui fa fede un programma che mira a ‘scolpire le emozioni’. Dall’8 al 10 agosto le performance del grande Enrico Ruggeri, di Enzo Avitabile e di ‘O Zulù (99 Posse), solo per citarne alcuni. Musica protagonista anche al Bonefro Rock. Giunto alla sua 25esima edizione, nel corso degli anni è ormai una vetrina rinomata per i gruppi emergenti.

La prossima sarà anche la settimana del Matese Friend Festival. Il 9 e 10 agosto il castello di Bojano farà da cornice al concerto di Africa Unite e Architorti e a quello di Frankie Hi-Nrg. Quest’anno la kermesse sarà anche itinerante, con manifestazioni a San Polo Matese, Colle d’Anchise e Macchiagodena.

Per gli amanti delle tradizioni popolari, invece, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Nel prossimo fine settimana dal 9 all’11 agosto a Frosolone andrà in scena la Mostra Mercato Nazionale delle Forbici e dei Coltelli e la Festa della Forgiatura. A Carpinone, che si è meritato l’appellativo di “paese dove balla il mondo”, dal 10 al 12 agosto musica e colori provenienti da Europa, Africa e Sud America per la ventesima edizione del Festival Internazionale del Folklore. L’idioma molisano, invece, protagonista a Gambatesa dove, dal 10 al 13 agosto si svolgerà il Festival della Canzone Dialettale.

In Alto Molise si festeggia il 55esimo anniversario dei Giardini della Flora Appenninica, attraverso delle serate dedicata ai musicisti e cantautori molisani emergenti. Questa settimana appuntamento il 6 e 7 agosto con Note in Alta Quota. Sempre restando nel centro montano, il 9 agosto aprirà i battenti Capracotta MontagnAperta che prevede una serie di incontri con autori di romanzi di successo.

Al Teatro Italo Argentino di Agnone, il prossimo 7 agosto, al via Musica Itinerante con uno spettacolo dal sapore brasiliano grazie al clarinetto di Vittorio Sabelli e la marimba di Marco Molino. Secondo appuntamento, invece, per Note d’Estate – Anteprima Loto Link Festival con le arie d’opera dell’Orchestra di Piazza Vittoria. Appuntamento il 7 agosto nella suggestiva location del Teatro di Sepino-Altilia.

Sonika Poietika, versione estiva della riuscitissima Poietika, infine, propone un’altra serata eccezionale. Il prossimo 6 agosto a Frosolone il concerto di Scapestro e Matteo Passante.

Per rimanere costantemente aggiornati su date e programmi delle manifestazioni di ‘Turismo è cultura’ si può visitare il sito internet www.visitmolise.eu/it o interagire attraverso le pagine social di ‘Visit Molise’.

Fonte foto di copertina: pagine ufficiali facebook degli artisti