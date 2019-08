Muore a 79 anni la mamma del presidente Toma: il cordoglio di politici e cittadini

Era ricoverata al Neuromed di Pozzilli e oggi (23 agosto), dopo che le sue condizioni di salute si sono aggravate, il suo cuore ha smesso di battere. A 79 anni è venuta a mancare la signora Clotilde Poliseno, madre del presidente della Regione Molise Donato Toma.

La notizia non ci ha messo molto a fare il giro della città di Campobasso dal momento che abitava in uno dei quartieri più importanti del capoluogo, il Cep. E in queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio pubblicati anche sui social da politici e gente comune che si sono stretti attorno al capo della giunta regionale, che era particolarmente legato alla madre, come dimostra la foto pubblicata su Facebook nel giorno della festa della mamma.

I funerali si svolgeranno domani pomeriggio – 24 agosto – alle 16 nella chiesa di San Giuseppe Artigiano.

Al Governatore e alla sua famiglia le condoglianze anche della redazione di Primonumero.