Una storia sorprendente che vede protagonista una donna di Montorio nei Frentani.

Un abbraccio “vero” tra due cugine avvenuto dopo cinquantuno anni di contatti a distanza tramite la tecnologia. Oggi si sono abbracciate davvero nel paese molisano dove finalmente hanno potuto incontrarsi. È quello che è successo tra Maria Di Michele, che vive in paese, e Filomena Mancini che vive in Canada, a Montreal, figlia di un fratello della madre.

“Non ci siamo mai abbracciate – spiega commossa Maria , viste tramite foto e ora con i social o con le videochiamate o semplicemente le telefonate. È tornata quindici giorni fa, ha fatto un giro per l’Italia è sceso si è fermata a Termoli per un po’ di mare e ha approfittato per conoscere la mia famiglia. Lei ha un anno più di me e quindi dopo 51 anni abbiamo fatto conoscenza”.