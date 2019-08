Nella seconda giornata di Festival, mercoledì 7 agosto, grande attesa per l’arrivo di Benedetta Barzini, protagonista del documentario in concorso La scomparsa di mia madre, di Beniamino Barrese. Top model negli anni ‘60, musa di fotografi e artisti, da Irving Penn a Richard Avedon, da Andy Warhol a Salvador Dalì, Benedetta Barzini è stata poi giornalista e docente universitaria.

Oggi ha 75 anni e il film La scomparsa di mia madre, del figlio Beniamino Barrese, unico titolo italiano al Sundance Film Festival, racconta la sua sparizione dal jet set nel rapporto con il figlio regista.

Alla proiezione, prevista per le 21.15 in Arena piccola, sarà presente la Barzini insieme al produttore Filippo Macelloni.

Tra gli ospiti della seconda giornata in arrivo Pippo Mezzapesa, regista del film in concorso Il bene mio, interpretato da Sergio Rubini, Sonya Mellah, e Dino Abbrescia. Il regista incontrerà il pubblico nell’Arena di Casacalenda alle 21.30. Il film racconta la storia di Elia (Sergio Rubini), ultimo abitante di Provvidenza, paese distrutto da un terremoto, che rifiuta di adeguarsi al resto della comunità che, trasferendosi a “Nuova Provvidenza”, ha preferito dimenticare. Per Elia, il suo paese vive ancora e, grazie all’aiuto del suo vecchio amico Gesualdo (Dino Abbrescia), cerca di tenerne vivo il ricordo ma qualcosa di inaspettato porterà Elia ad affrontare una scelta necessaria.

La proiezione del film sarà preceduta in Arena alle 20.45 dalle proiezioni dei cortometraggi italiani in concorso. Per la sezione Percorsi saranno proiettati Sugarlove di Laura Luchetti, Una cosa mia di Giovanni Dota Pepitas, di Alessandro Sampaoli e Piano terra di Natalino Zangaro. Sarà presente l’attrice Daphne Scoccia, protagonista di Piano terra.

La proiezione in Arena piccola sarà preceduta alle 21 da Girare il Molise. K.lab. Video partecipativo. In collaborazione con Koinè.

La giornata del festival inizierà la mattina al Cinema-Teatro dove alle 10.30 per l’Omaggio a Sergio Leone sarà proiettato il primo dei film della retrospettiva a lui dedicata Il buono, il brutto, il cattivo (1966) con Clint Eastwood, Lee Van Cleef, Eli Wallach.

Tra gli altri appuntamenti della giornata alle 17 per Paesi in corto. Concorso corti internazionali al Cine teatro si susseguiranno le proiezioni di Acá en la tierra della messicana Rebeca Trejo Campos, Messico, dalla Francia Raptus di Léonie Violain, Mama di Katerina Monastyrskaya, un corto estone /russo, mentre dalla Finlandia arriva Siivooja/Cleaning Woman di Teemu Nikki, dalla Svezia e dalla Francia è in arrivo Excess Will Save Us di Morgane Dziurla-Petit.

Alle 18.30 la presentazione di MoliseCinema sport. In collaborazione con Polisportiva Kalena, preceduta dal corto Calcio all’italiana di Michele Coppini.

Alle 18.45 per la sezione Frontiere-Concorso doc sarà proiettato, sempre al Cine-teatro, Butterfly, di Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman a cui seguirà l’incontro con il regista Casey Kauffman.

Protagonista è Irma Testa che a soli 18 anni, è la prima donna pugile ad arrivare alle Olimpiadi. Un risultato straordinario per una ragazza cresciuta in una delle zone più povere e malavitose di Napoli.

Per il consueto appuntamento con i libri presso la Terrazza dei libri al Bar centrale alle 19 la presentazione di Il brigatista, di Antonio Iovane. Con l’autore ne parlano Renato Chiocca e Daniel Pommier Vincelli.

La giornata avrà termine alle 23 con il live Pino Daniele e il cinema. Concerto-racconto di Liana Marino.

Il Festival, diretto da Federico Pommier Vincelli, rientra nel Calendario “Turismo e Cultura 2019” della Regione Molise ed è organizzato dall’Associazione MoliseCinema. Promosso da Regione Molise e Comune di Casacalenda, ha il patrocinio e il contributo della Direzione Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Collaborano i Comuni di Busso, Campomarino, Larino e Venafro. Tra i partner La Molisana, Biosapori, Di Fonzo, Cooperativa Koine, Cooeperativa Nardacchione.