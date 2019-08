Love & Peace dj contest nazionale a Ripalimosani: due giorni di sfide in consolle

Tutti in consolle per ricordare un amico e arricchire di un nuovo capitolo la storia di Love and Peace, storica manifestazione concepita a Ripalimosani vent’anni fa.

Love & Peace nasce infatti dalla passione per la musica di un gruppo di ragazzi di Ripa, il compianto Gianni Pece in primis: l’evento è organizzato in sua memoria presso il Campo del convento.

Inizialmente creato come un’occasione di socializzazione amplificata dall’ascolto della musica originariamente diffusa con il vinile, Love and Peace vivrà quest’anno due giorni intensi di sound e condivisione, tra il 13 e il 14 settembre.

Più specificatamente, per il ventennale del concorso nazionale, aperto a tutti gli aspiranti disk jokey, è in programma un dj contest in cui la sfida è per portare a casa il premio di 500 euro, che quest’anno sarà consegnato dallo special guest: Bunna degli Africa Unite.

Il contest avrà inizio con le semifinali di tutti i selezionati ammessi, il giorno 13 settembre 2019 dalle 19.

Si parte con Pasqualino Di Lauro, titolare dello storico Bootleg (35 anni di vita, unico negozio di dischi ancora aperto a Campobasso) che selezionerà la musica che sicuramente oggi, il compianto Gianni Pece, suo grande amico, ci avrebbe fatto ascoltare.

Ore 20 inizio contest. Per la semifinale del 13 i semifinalisti avranno a disposizione 15 minuti di esibizione.

La finale si svolgerà il giorno successivo e vedrà in gara i tre finalisti (30 minuti a testa) scelti la sera del 13 dalla giuria popolare e dalla giuria tecnica.

Ospite d’onore e Presidente della Giuria della finale il già citato Bunna degli Africa Unite che chiuderà l’evento con il suo coinvolgente dj set.

All’interno del perimetro di Love and Peace: area food, area beverage, mercatini di artigianato. Qui il regolamento e come iscriversi al contest.

Love & Peace si avvale del supporto organizzativo di Pachamama Collettivo Nazionale di Rilancio Culturale Antenna Molise, Sofian Consulenza e Progettazione, Comune di Ripalimosani, Nuova Pro Loco Ripalimosani, Tm, Associazione ‘Francesco Longano’ Ripalimosani. Info Antonio 334 1431347 Michele 333.1109709.