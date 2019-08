Raccolta firme per i ‘beni comuni’. È partita da Montenero di Bisaccia e a renderlo noto è il consigliere comunale Nicola Palombo che afferma: “Anche a Montenero e in Molise, come in tutta Italia, abbiamo raccolto le firme da depositare in Parlamento sul ‘Disegno di legge delega Commissione Rodotà beni comuni, sociali e sovrani’”.

Un disegno di legge che è stato presentato lo scorso dicembre e si tratta di una proposta normativa importante che intende ergersi a difesa dei Beni Comuni secondo lo spirito e le indicazioni che hanno animato i lavori della Commissione Rodotà e che vede tra i principali promotori Alberto Lucarelli e Ugo Mattei, che furono anche tra gli ispiratori dei referendum a sostegno dell’acqua pubblica del 2011.

“Serve come il pane una legge che difenda acqua pubblica, sanità pubblica e beni comuni – conclude il consigliere Palombo -, contro le privatizzazioni selvagge che a discapito di molti fanno gli interessi privati di pochi”.