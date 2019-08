L’Orchestra di Fiati “P. Marincola” Città di Lanciano ha omaggiato il musicista termolese con un concerto in piazza Duomo la sera di sabato 3 agosto. Nella giornata dedicata alla processione in mare per il santo patrono, il tradizionale concerto che si svolge davanti alla cattedrale.

Il maestro Leontino Iezzi ha diretto il gruppo musicale per un concerto che ha spaziato da Verdi a Rossini e che ha ricordato Giuseppe Ragni ricordato da tutti come “L’Usignolo d’Abruzzo” attraverso un concerto con variazioni dedicato al maestro termolese; ad eseguire il brano il Maestro Dino Tonelli, flicornino concertista.

Sul palco, si sono esibiti sotto la presidenza di Olga Marincola e la direzione artistica di Omar Crocetti il capobanda artistico e vice Maestro Marco Bomba, il flicornino concertista Dino Tonelli, il flicornino solista Gianmarco Daniele, il flicorno soprano Mirko Di Matteo, il flicorno tenore Aldo Caterina, il flicorno baritono Antonio Gizzi, il clarinetto concertista Simone Greco, il flauto e ottavino Lorenza Tomeo. Proprio grazie al musicista termolese Aldo Caterina è stato possibile ricordare Ragni.

La piazza, dove ogni anno sono sempre numerosi gli appassionati che si ritrovano per assistere al concerto di musica, ha apprezzato l’esecuzione e ha omaggiato i musicisti con gli applausi. Mentre il ricordo di Giuseppe Ragni ha permesso ancora una volta di ricordare un cittadino illustre, nato nel 1898 e riconosciuto tra i primi ad entrare nel neonato corpo bandistico municipale della Città di Termoli. Proprio il suo debutto è legato alle festività di San Basso, quando sostituisce il flicornino concertista ed esegue in maniera eccelsa la sua prima romanza da solista. E il suo ricordo non poteva essere in un giorno diverso, anche a distanza di anni e anni.