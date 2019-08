Il giorno delle donne: Irene Grandi in concerto a Termoli, l’attrice Carlotta Natoli a Guglionesi

Coincidenza vuole che due donne, entrambe artiste affermate, siano protagoniste questa sera 5 agosto 2019 di 2 eventi, entrambi gratuiti, organizzati a Termoli e Guglionesi. Nella cittadina adriatica, sul palcoscenico montato nel porto per la conclusione dei festeggiamenti di San Basso, salirà Irene Grandi per un concerto che si annuncia molto partecipato. A Guglionesi invece arriva Carlotta Natoli, una delle attrici più conosciute del cinema e della televisione italiana. Seguirà insieme con il pubblico alla proiezione del film di Francesca Comencini “Amori che non sanno stare al mondo”, pellicola nella quale interpreta l’amica della protagonista e recita al fianco del compagno di vita Thomas Trabacchi.

La sua visita a Guglionesi, nell’ambito di una delle iniziative organizzate dall’Amministrazione comunale nel chiostro di Santa Chiara, splendida location ideale per il cinema all’aperto, è particolarmente attesa. L’attrice, figlia dell’attore e regista Piero Natoli, è interprete di innumerevoli film e conosciutissima dal grande pubblico per alcune serie televisive di successo come Distretto di Polizia (dove ha interpretato la indimenticabile psicologa Angela) o “Braccialetti Rossi” (dove è stata la dottoressa Lisandri).

Romana, ha fatto il suo debutto nel cinema a soli 8 anni nel film “Con…fusione” e ha recitato in ruoli diversi, sempre capace di adeguarsi a parti inedite: da “Le amiche del cuore” a “L’estate di Bobby Charlton” a “La verità vi prego sull’amore”. Oltre 20 le serie tv che l’hanno portata a entrare in tutte le case italiane, tra le quali vale la pena ricordare, se non altro per il successo di pubblico che ha avuto “Tutti pazzi per amore”.

Il film che sarà proiettato questa sera, Amori che non sanno stare al mondo, è una commedia sentimentale firmata da da Francesca Comencini che racconta la dipendenza dall’amore a cui ogni donna sembra essere condannata, le responsabilità innescate dai sentimenti e dai legami affettivi ma anche i percorsi di liberazione, con un messaggio tutto da scoprire. Un film moderno, autoironico, nel quale Carlotta Natoli non ha il ruolo della protagonista ma una parte strategica della quale discuterà anche con il pubblico al termine del film.

Nelle stesse ore una delle interpreti musicali italiane più gettonate si esibirà a Termoli. Irene Grandi, scoperta dal grande pubblico grazie a brani come Fuori e TVB, scritta apposta per lei da Jovanotti, è un’artista che ha venduto oltre 500mila copie in Italia con l’album “In vacanza da una vita” e ha attraversato diversi generi musicali diversi senza mai rinunciare alla melodia italiana, collaborando con artisti del calibro di Ramazzotti, Baglioni, Pino Daniele, Vasco Rossi, Cristina Donà, Loredana Bertè.

Per celebrare i 25 anni di carriera ha inciso il disco “Grandissimo”, pubblicato proprio nel 2019, che contiene singoli inediti come “I passi dell’amore” e vecchi successi, suonati dal vivo come “Bum Bum”, “Prima di partire per un lungo viaggio” e “Bruci la città”, che l’hanno consacrata nel panorama del migliore rock italiano.