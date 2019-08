Per la rassegna Biovenerdì, il 23 agosto alle 19 alla Locanda Terre del Seminario a Larino ci sarà la proiezione del film “I villani”, storia che segue quattro personaggi da inizio a fine giornata di lavoro. Il passare delle ore scandisce la presentazione di ogni personaggio. Li si vede inizialmente nei loro spazi, nelle loro mansioni, per poi addentrarsi nelle loro difficoltà quotidiane. Al calar del sole emerge la soluzione, attraverso la loro etica, il loro sapere, la comunità che creano, l’eredità che lasciano. Quattro personaggi che rappresentano la cucina italiana, rispettando le varie caratteristiche che la compongono: Nord e Sud, uomini e donne, giovani e anziani. Quattro “villani” che parlano di agricoltura, pesca, allevamento, formaggi e cucina familiare. Quattro persone con le loro famiglie per poter verificare se la cucina italiana sia ancora un patrimonio vivo, se il passaggio di informazioni tra generazioni esiste ancora, se la cucina italiana così come l’abbiamo ereditata si salverà o scomparirà.

Un’esperienza che coniuga il rispetto per la terra e per i suoi prodotti con quello dei diritti dei lavoratori, per promuovere azioni di inclusione sociale per le persone più fragili con la diffusione di cultura e l’attenzione alla partecipazione di tutti. Ed è quello che succede alla locanda e nei terreni circostanti, dove la Cooperativa Arcobaleno Sorriso di Dio e l’Azienda agricola Terre del Seminario svolgono quotidianamente e con passione il proprio lavoro. Sia la società agricola sia la cooperativa producono beni materiali (alimentari e non) e immateriali (ad esempio servizi per l’inclusione socio-lavorativa). Entrambe cercano di rivolgere tutto il proprio impegno allo sviluppo di una logica di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, con particolare attenzione alla tutela e alla conservazione delle risorse naturali.

I Biovenerdì, promossi dalla Cooperativa Sociale Arcobaleno Sorriso di Dio e patrocinati dal Comune di Larino, sono stati organizzati in collaborazione con la rete Tempi Moderni e il Circolo del Cinema Lino La Penna, la Caritas diocesana di Termoli-Larino, le Cooperative sociali DiversaMente e Progetto Popolare, l’Associazione Aiab Molise e l’Associazione Nati per Leggere.

Per prenotazioni: sms al 3662768046, oppure email a sorrisodidio@yahoo.com.