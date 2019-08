Ha un malore mentre entra in acqua. Soccorsi inutili: muore 70enne

Non c’è stato nulla da fare per un uomo di 70 anni che nel tardo pomeriggio di oggi, 7 agosto, è stato colto da un malore fulminante sulla spiaggia di RioVivo. Prima ancora di entrare completamente in acqua per fare un bagno refrigerante, si è accasciato a terra. E’ stato immediatamente soccorso da una dottoressa del 118 presente al lido, che gli ha praticato un massaggio cardiaco utilizzando anche il defibrillatore pronto nello stabilimento balneare della Cala dei Longobardi. Purtroppo non è stato possibile salvarlo: l’infarto non gli ha lasciato scampo. Sul posto anche l’ambulanza del 118, i cui medici non hanno potuto fare altro che intubarlo e caricarlo già esanime sulla barella per raggiungere di corsa il Pronto Soccorso del San Timoteo, dove tuttavia l’anziano è arrivato cadavere.