Una caterva di disagi, che coinvolgono sia i privati che le attività commerciali, da ieri mattina, di fatto, paralizzate. A Guglionesi, dopo un primo episodio avvenuto mercoledì pomeriggio, da ieri mattina ha “collassato” il sistema di telefonia e internet gestito da Tim, principale gestore italiano del settore. Col trascorrere delle ore la situazione è gradualmente peggiorata e il guasto ormai coinvolge l’intero territorio comunale.

Centinaia le segnalazioni arrivate sul 187, i cui operatori hanno parlato di “guasto generalizzato” e di un intervento da parte dei tecnici di “particolare complessità”.

Non è chiaro cosa sia accaduto, ma di sicuro è evidente un disservizio che riguarda migliaia di persone. Danni ingenti, finora, alle attività, dagli artigiani ai tabaccai, che non possono effettuare le operazioni tramite terminale e non possono lavorare. E a questo si aggiunge il caos delle fatturazioni elettroniche.

La rete di fibra ottica in Molise è gestita da Tim, e anche gli altri operatori utilizzano la rete della Tim. Di conseguenza anche chi si appoggia, per esempio, a Fastweb, registra lo stesso identico problema: collegarsi è impossibile, con l’eccezione di chi, come il Municipio di Guglionesi, dispone di antennine wi-fii svincolate dalla rete Tim.

Non sono ancora chiari i tempi di soluzione: secondo il gestore entro domani, 3 agosto, la riparazione dovrebbe essere effettuata. Ma la problematica che ha innescato il guasto sembra molto seria e imprevisti, anche nella tempistica di soluzione del disservizio, sono facilmente pronosticabili.