Guasto al semaforo vicino al Conservatorio, automobilisti e pedoni in allerta

Rotto di nuovo, a distanza di qualche mese dall’ultima riparazione: il semaforo che si trova nelle vicinanze del Conservatorio non funziona, è spento. E i tempi per riparare il guasto saranno pure piuttosto lunghi, come ammettono dall’amministrazione comunale. Per questo, stasera (30 agosto), dal Municipio è stata diramata una nota per invitare pedoni e automobilisti a prestare attenzione quando si attraversa o mentre si è alla guida.

Il semaforo infatti disciplina la circolazione di auto, autobus e mezzi pesanti che attraversano l’incrocio che sorge tra il Conservatorio, piazza Falcone e Borsellino (ex piazza Savoia) e l’ex Roxy. In quel punto della viabilità cittadina confluisce il traffico proveniente dal centro città, da porta Napoli (e dunque dall’area matesina), da via Principe di Piemonte.

“L’impianto resterà spento a causa di un guasto non riparabile in tempi immediati”, sottolineano dal Comune. “Si invitano pertanto, automobilisti e pedoni a prestare la massima prudenza ed attenzione in fase di attraversamento dell’incrocio, attenendosi alle norme del codice della strada”.

Non si sa dunque quando sarà riparato il guasto. L’auspicio è che i disagi siano limitati per automobilisti e pedoni che dovranno tenere gli occhi bene aperti quando attraversano quella zona.