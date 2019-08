Galoni sabato 10 agosto a Termoli per Sonika Poietika

Sabato 10 agosto 2019 sesto e penultimo appuntamento di Sonika Poietika, la sessione estiva di Poietika, con una delle serate più attese vista la statura del personaggio e il suo legame con quel mondo della nuova canzone d’autore alla quale Poietika ha sempre mostrato attenzione e interesse. A Termoli (CB) sarà la volta di Galoni in concerto. Fondazione Molise Cultura e Regione Molise – con la direzione artistica di Valentino Campo, ideazione Teknè e la preziosa partnership di Camera di Commercio Molise, Discover Molise, Fondazione Banco di Napoli e Spinosa Costruzioni – hanno realizzato un cartellone di respiro nazionale incentrato sui rapporti tra parola e musica, con un occhio di riguardo alla canzone d’autore, ai legami tra rock e poesia, a figure ed eventi storici per la musica italiana e internazionale.

Galoni presenterà le canzoni del suo nuovo album Incontinenti alla deriva, che continua il percorso narrativo iniziato con Greenwich (2011) e Troppo Bassi Per I Podi (2014), affrontando tematiche attuali, questioni sociali e geografie sentimentali. Undici tracce che guardano alla tradizione del cantautorato italiano e alle sonorità del nord-europa in un disco che tira le somme, riflette sulle anomalie del periodo storico attuale e sulla omologazione del tempo. Dichiara Emanuele Galoni: “Difficilmente riusciremmo a distinguere un 2004 da un 2013. Oltre alla moda, al costume, all’arte, al cibo o al suo modo di vivere, l’uomo è riuscito a massificare anche il tempo. Contrariamente al secolo scorso, quando gli eventi storici particolari, le innovazioni artistiche, le resistenze culturali riuscivano a dare una identità ad ogni singola pagina del lunario”.

“Tra Dente e Brunori scelgo Galoni”, scrisse Valerio Cesaro sul Fatto Quotidiano, e il cantautore laziale (classe 1981, proveniente da Latina) è ammirato da tanti proprio per la sua unicità di fondo, per la musicalità che spazia tra melodia italiana e ricercatezza straniera, per la scrittura avvincente e personale, complice la produzione artistica di Emanuele Colandrea (Cappello a Cilindro e Eva Mon Amour), con cui Galoni ha lavorato già nei dischi precedenti.

Prossimo e ultimo appuntamento Sonika Poietika: mar. 12 agosto a Capracotta (IS):

Paola Siragna racconta Woodstock (ingresso gratuito).

Info: