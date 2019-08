Frontale sulla Trignina, soccorsi inutili: perde la vita una donna

Scontro frontale questo pomeriggio 25 agosto attorno alle 18 tra un camper e un’Apecar. A perdere la vita una donna. Tutto è accaduto lungo la Fondovalle del Trigno, all’altezza del comune di Roccavivara, in direzione San Salvo, dove si svolta per Madonna del Canneto.

Incerta la dinamica dell’incidente sulla quale sono in corso le indagini delle forze dell’ordine. Sul posto i vigili del fuoco che hanno lavorato diverso tempo per tirare fuori dalle lamiere le persone che vi erano rimaste intrappolate. Nulla da fare per la donna sulla quale i sanitari del 118 hanno tentato più volte le tecniche di rianimazione, ma non c’è stato nulla da fare.

La donna, 61 anni, era originaria di Celenza sul Trigno ma residente a San Salvo.

La circolazione dei veicoli ha subito notevoli rallentamenti anche a causa del traffico intenso di quelle ore. La ricostruzione dell’accaduto è nelle mani dei carabinieri. Possibile che a influire sullo scontro tragico sia stata la pioggia caduta proprio in quei minuti.