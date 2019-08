Il meteo del weekend con l’egemonia dell’anticiclone africano sulla Penisola, in particolar modo al Centro-Sud. Temperature molto elevate con picchi fino a 40 gradi in Puglia, Basilicata e Sicilia Orientale.

A cura di www.meteoinmolise.com

ANALISI METEO ITALIA – Nelle prossime 24-48 ore è attesa al Sud della Penisola una prima ondata di gran caldo africano. A partire dal weekend una più forte ondata di calore investirà praticamente tutta la Penisola. L’approfondimento di una saccatura atlantica sulla Spagna porterà il fronte sub tropicale a distendersi progressivamente su tutto il Mediterraneo centrale, dalle Baleari alla Sardegna, finendo poi con l’interessare anche tutta la Penisola. L’acme del caldo lo si avrà nei primi giorni della prossima settimana.

Temperature in aumento – Nella giornata di sabato quando si potranno raggiungere i 37-38°C in Sardegna, sulle interne della Toscana e del Lazio, in Umbria e su buona parte della Val padana. Tra domenica e i primi giorni della settimana di Ferragosto si toccheranno le punte più elevate di questa ennesima ondata di calore dell’estate 2019. Già domenica previsti i 40°C sulla Toscana interna, in Umbria, sulle interne della Sardegna e sul Tavoliere. Il caldo continuerà a crescere nei giorni successivi, ma di questo ne riparleremo nei prossimi articoli.

Previsioni del tempo weekend di agosto in Molise

Venerdì: bel tempo al mattino e cieli sereni. Possibilità nel pomeriggio della formazione di qualche nube a sviluppo diurno sulle zone appenniniche con qualche scroscio di pioggia associato. Punte di 31 gradi sulle pianure del basso Molise, nelle altre zone non si supereranno i 30 gradi. Venti da nord-est sulla costa.

Sabato: bel tempo prevalente per tutta la giornata. Temperature in aumento, punte massime di 32 -33 gradi. Venti quasi assenti. Mari calmi.

Domenica: bella giornata di sole dal mattino alla sera. Temperature in ulteriore aumento allorquando in alcune località di pianura del basso Molise si potranno superare i 35 gradi. Venti deboli da sud-ovest