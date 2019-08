Il centrodestra converge sul primo cittadino di Termoli per la corsa alla presidenza della Provincia di Campobasso. Questa mattina a Palazzo Magno, accanto a Francesco Roberti, il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso, fino a ieri tra i papabili per la posizione di vertice dell’ente di via Roma.

“Il centrodestra ha deciso di restare unito”, questo il commento a caldo dei due amministratori. “Il Basso Molise rivendicava una rappresentanza a livello regionale ed è stata recepita dal tavolo del centrodestra a cui va il mio ringraziamento”, commenta Roberti.

“Io e Roberti non siamo mai stati in contrapposizione – ribadisce il sindaco di Petrella Tifernina, Alessandro Amoroso -. È venuta fuori questa sintesi soprattutto perché il Basso Molise si sentiva poco rappresentato a livello istituzionale e quindi i sindaci maggiori dell’area del Basso Molise hanno chiesto tale convergenza. Questo non significa che ci si possa dimenticare dell’area centrale. Il presidente farà gli interessi di tutti i territori”.

La convergenza del centrodestra su Francesco Roberti è stata raggiunta anche grazie alla lunga mediazione dell’assessore regionale Vincenzo Niro a margine di una serie di incontri con gli amministratori molisani (qui la presentazione, con Michele Marone e Bruno Fraraccio arrivati da Termoli).

Fondamentali per il buon esito della vicenda gli incontri tenutisi tra lunedì e martedì, quando si è scongiurato il replicarsi di quanto accaduto per la Provincia di Isernia dove a fronte di un accordo unitario, tra i rappresentanti dei partiti di centrodestra, sulla candidatura di Felice Ianiro, sindaco di Frosolone, si è registrata una seconda candidatura, quella del sindaco di Venafro Alfredo Ricci, riconducibile a qualche esponente del centrodestra stesso, che aveva deciso a sorpresa di non attenersi alla linea decisa al tavolo politico e di cercare appoggio e consenso in altra coalizione.

Il centrosinistra, come già annunciato ieri, ha deciso di partecipare alla partita, investendo sul sindaco di Portocannone, Giuseppe Caporicci (alla presentazione erano presenti Bibiana Chierchia e Giovanna Viola).

Il 3 settembre i sindaci e i consiglieri della Provincia di Campobasso – circa 950 amministratori – saranno chiamati ad esprimere la propria preferenza tra Roberti e Caporicci.

Il presidente resterà in carica quattro anni e si troverà ad amministrare Palazzo Magno con una maggioranza a trazione centrodestra, eletta lo scorso 31 ottobre.

Grande assente il MoVimento 5 Stelle. Il capoluogo di regione resterà spettatore non partecipando alla competizione e quindi alla rappresentanza all’interno della Provincia di Campobasso.