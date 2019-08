Appassionati di reggae e suoi derivati , la vostra serata è servita. Ancora una volta all’Alternative club di Montenero di Bisaccia una serata speciale in arrivo: dopo revival di Kiss e hard rock domani sera tutti i cultori del reggae e del raggamuffin (particolare sottogenere del reggae ed in particolare del Dancehall reggae. In termini semplici, il ragga rappresenta quella parte della dancehall con basi musicali sintetizzate, una variante sviluppatasi verso la metà degli anni ottanta) potranno godere di una serata speciale in compagnia della Villa Ada Posse con Raina e Ginko. Per chi non conoscesse la band, si tratta di una “crew” formatasi a Roma nel 1991 nell’omonimo parco in cui erano soliti radunarsi. Raina era uno dei suoi fondatori , gli spazi di verde in cui si riunivano offrivano ossigeno, ispirazione e spunti di riflessione sulla realtà della vita metropolitana.

In quel periodo si assisteva alla massima espansione delle posse (Sud Sound System, One Love e Onda Rossa Posse), nonché dell’attivismo dei centri sociali di tutta Italia. Nel 1993 viene inciso il loro primo demotape che riscuote un discreto successo nazionale. Seguono diversi live in giro per i centri sociali di tutta Italia; evento particolarmente importante è l’incontro con i Sud Sound System nel 1995. Nel frattempo dalla crew escono alcuni membri e la Villa Ada Posse si stabilizza con i seguenti componenti: Lady Flavia, Pekoz, Raina, Ginko e Brusco (nuovo alias di Papa G).

Al momento la band è formata da Lady Flavia, Raina e Ginko. Sarà una serata di grande spettacolo per tutti gli appassionati del genere. Appuntamento alle ore 22 di domani 3 agosto, il costo della serata è di soli 5 euro, impossibile mancare per tutti gli amanti del raggamuffin. La villa Ada con Raina e Ginko sono pronti ad infuocare le dance hall del 2019 con uno show in perfetto stile sound system jamaicano, proponendo una selezione dalle origine del reggae fino alle ultime produzioni .