Campobasso tra le 8 città italiane da bollino rosso: capoluogo nella morsa del caldo africano

Il “forte disagio bioclimatico” annunciato dalla Protezione Civile si sente tutto nel capoluogo di regione. Temperature ed umidità relative elevate e persistenti a Campobasso, dove, però, questa mattina si è registrato un modesto numero di persone lungo le vie del centro. Nonostante il caldo e le vacanze, in alcune zone è stato addirittura difficile trovare un parcheggio. Non si può dire lo stesso per le aree periferiche del capoluogo.

Diversi i cittadini in cerca di frescura nelle case o in qualche negozio. Il pericolo con queste alte temperature riguarda piuttosto i soggetti più vulnerabili. Gli esperti sconsigliano di circolare nelle ore più calde e di bere tanta acqua, soprattutto ad anziani e bambini. Alta è l’attenzione nei loro confronti.

Il caldo afoso di queste ore è talmente avvertito che gli amici che si incontrano in giro, preferiscono quasi non salutarsi con i baci per evitare simpatici disagi. Fontanelle cittadine punto di sosta per bagnare un po’ i polsi e la nuca. Per le prossime ore le previsioni meteo segnalano addirittura l’umidità in aumento. Un vasto campo di alta pressione proveniente dall’Africa farà impennare le temperature. Si prevede un weekend infuocato.