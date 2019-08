Bonefro celebra il suo figlio più celebre, evento col maestro Tony Vaccaro

Il maestro Tony Vaccaro sarà nella sua terra d’origine, a Bonefro, giovedì 29 agosto all’ex Convento Santa Maria delle Grazie a partire dalle ore 18 per un incontro pubblico.

Una serata che vedrà ripercorsa la vita di Tony Vaccaro, nome d’arte di Michelantonio Celestino Onofrio Vaccaro (Conosciuto anche come Michael A. Vaccaro), sin dalla nascita e specificatamente per i suoi 17 anni vissuti a Bonefro, prima di partire per la Guerra tornando poi negli Stati Uniti. Noto per le sue foto scattate in Europa nel 1944 e nel 1945 ed in Germania subito dopo la seconda guerra mondiale, dopo la guerra, divenne un celebre fotografo di moda e lifestyle per riviste statunitensi.

Verrà proiettato poi un filmato che racchiude la sua lunga vita, la famiglia, il successo, le sue macchine fotografiche, la sua felicità nel parlare della “sua Bonefro”.

Tony Vaccaro verrà intervistato da Maurizio Varriano, coordinatore dei Borghi d’Eccellenza, accompagnato dalle musiche di Lino Rufo, non prima dei saluti istituzionali da parte del Sindaco di Bonefro Nicola Montagano che con l’intera Amministrazione ha voluto ed organizzato l’evento che avrà un culmine a sorpresa.