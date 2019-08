Aut Aut Festival, stasera Lercio a Campomarino. Martedì serata al Borgo vecchio di Termoli

Dopo il successo di San Martino in Pensilis, venerdì sera con Enzo Luogo e Pippo Venditti, stasera l’Aut Aut Festival farà tappa a Campomarino, in Largo Santa Maria alle 21.30 con l’autore Andrea Sesta, per la presentazione del libro “La storia lercia del mondo”.

“Il collettivo di Lercio.it – spiegano gli organizzatori – dà vita al sito satirico italiano di false notizie di taglio umoristico, comico e grottesco che fanno il verso agli articoli tipici della stampa sensazionalistica. Praticando la parodia del giornalismo tradizionale, Lercio si inserisce nel filone internazionale della cosiddetta News satire. La redazione di Lercio è formata da autori giovani in gran parte provenienti dal collettivo satirico Acido Lattico, che riuniva parte degli autori che avevano contribuito alla rubrica La Palestra, un’iniziativa di Daniele Luttazzi”.

E non è tutto, perché martedì 27 agosto l’Aut Aut Festival sarà a Termoli nella bellissima cornice di Largo Tornola, a due passi dalla Cattedrale con un altro autore straordinario, Andrea Calabretta, del Teatro Verde di Roma.

“Calabretta – si legge nella presentazione – è molto conosciuto per i suoi spettacoli per bambini che però hanno un grande potere attrattivo anche per gli adulti. A Termoli Andrea Calabretta porterà ‘Storie all’improvvisa’ che l’Aut Aut festival dedica ai più piccoli. Un divertentissimo viaggio tra le fiabe più note portate sapientemente sul palco dal poliedrico Andrea Calabretta, straordinario autore e attore del teatro verde di Roma”.