Viale del Castello: predisposto l’abbattimento dei pini, ma l’ “addio” è sofferto

In questi primi mesi di azione amministrativa, la squadra del sindaco Gravina si è particolarmente distinta per la grande attenzione rivolta alla questione ambientale, con Simone Cretella in prima linea.

È stato proprio l’assessore pentastellato ad annunciare nelle scorse ore, attraverso il proprio account Facebook, l’abbattimento dei pini che costeggiano il marciapiede di viale del Castello, proprio a due passi dalla collina Monforte: “Abbiamo disposto il taglio dei Ppni del tratto di viale del Castello interessato dai lavori di rifacimento del marciapiedi – scrive il grillino – Quegli alberi In passato si sono rivelati estremamente vulnerabili e pericolosi, con crolli che hanno causato notevoli danni che solo il caso ha scongiurato che si trasformassero in tragedie”.

La decisione non è stata accolta benissimo da diversi cittadini, rammaricati dinanzi all’ipotesi di salutare la “testimonianza storica” offerta dalle quelle antiche piante. Ma il dato è tratto e il provvedimento ha ormai assunto i toni dell’irrevocabilità: “Oggi di quei pini non restano che dei monconi, in più punti amputati dalle rotture, decisamente antiestetici e che continuano a creare danni alla strada, al marciapiede ed al confinante muro di contenimento – continua l’assessore – Per tutto ciò si provvederà all’abbattimento ma, con l’occasione, sul nuovo marciapiede saranno ripristinate idonee aiuole dove, in autunno, procederemo a reimpiantare nuove e più adatte essenze”.

La zona non dovrebbe però restare definitivamente priva di verde: “Purtroppo l’impiego dei pini nelle città, in particolare in prossimità delle strade, si è rivelato decisamente inappropriato, oltre che pericoloso – spiega Cretella – per questo risulta quanto mai opportuno programmare una graduale sostituzione, anche approfittando di ogni utile occasione, come nel caso in questione”.