Tour tra i sacchi neri (e vietati) della spazzatura sulla strada – VIDEO

Ma i sacchi neri della spazzatura non erano vietati? A RioVivo, sulla strada che costeggia i lidi, vanno molto di moda. In barba alla regola di conferire il secco residuo in sacchi di plastica trasparente per consentire agli operatori di verificare cosa sia all’interno.

Sacchi accatastati sul lato della strada fino a mezzogiorno: succede oggi, 11 luglio, giorno di ritiro dell’indifferenziato. I mezzi della ditta tardano, e mentre la gente va e viene dalla spiaggia le immagini dei bustoni sparsi ovunque regalano cartoline bruttissime di uno dei luoghi più turistici della città.

Guarda il VIDEO