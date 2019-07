L’alta pressione si riprende il trono sul territorio italiano dal quale è stata spodestata per circa otto giorni. Le temperature aumentano nuovamente riportandosi su valori tipici del mese di luglio, il sole diventa protagonista. Meteo weekend bello

A cura di www.meteoinmolise.com.

Analisi meteo weekend – nei prossimi due giorni l’alta pressione consoliderà la sua posizione sulla Penisola iberica e la Francia meridionale. Pressione in aumento anche sul Mediterraneo e sull’Italia anche se non così forte Infatti qualche temporale riuscirà a sconfinare al Nord delle Alpi legato al minimo sull’Inghilterra. Questo passaggio avverrà nel weekend. Il weekend sarà quindi abbastanza soleggiato ma ci sarà qualche disturbo soprattutto sulle zone Alpine e prealpine. Vediamo la previsione.

Meteo sabato in Italia – al Nord bel tempo prevalente al mattino. Nel pomeriggio instabilità in aumento su Alpi e Prealpi con qualche temporale in locale sconfinamento tra tardo pomeriggio e sera alle zone pedemontane nord-orientali. Tra sera e notte solo poche nubi sulle Alpi, bel tempo altrove. Al Centro bella giornata di sole, solo qualche nube sulle coste dell’Alta Toscana. Nel pomeriggio qualche pioggia tra l’Appennino laziale e quello abruzzese. Al Sud giornata stabile e soleggiata con qualche nube sulle zone centrali. Temperature in generale aumento, più sensibile su Sardegna e regioni occidentali ma ancora senza eccessi, massime fino a 32°C al Centro-Nord. Venti deboli sciroccali sulla Sardegna, variabili a regime di brezza altrove. Mari, poco mossi, localmente mossi i bacini occidentali.

Meteo del weekend in Molise

VENERDÌ: bel tempo al mattino. Durante le ore centrali sviluppo di nubi sui rilievi interni appenninici con qualche isolato breve piovasco. Temperature in amento ma senza eccessi, massime di 30 gradi sulle pianure. Venti deboli da nord-est sulla costa.

SABATO: bella giornata di sole. Al pomeriggio tempo ancora migliore rispetto alla giornata precedente con poche nubi e probabilità bassissima di piovaschi sui rilievi. Le temperature guadagnano ancora qualche grado. Caldo senza eccessi.

DOMENICA: altra giornata di bel tempo. Sole dal mattino fino al pomeriggio