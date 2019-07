Luglio 2019 esordirà con alta pressione e tempo estivo prevalente in tutto del bacino del Mediterraneo. Il meteo nei prossimi giorni sarà all’insegna del soleggiamento diffuso senza rischio di temporali pomeridiani.

A cura di www.meteoinmolise.com

Analisi meteo prossimi giorni – Il post fase africana sarà caratterizzata da un approfondimento di una depressione tra il Regno Unito e la Scandinavia che attiverà una prima perturbazione in grado di portare un peggioramento sulla Francia e le regioni alpine. È una perturbazione abbastanza blanda ma accompagnata da correnti più fresche che contrasteranno con le alte temperature raggiunte in questi giorni per formare soprattutto a ridosso dei rilievi un intenso fronte temporalesco. Il tempo cambia quindi soprattutto per le zone alpine e prealpine occidentali, fenomeni localmente anche fin a ridosso della pianura Padana. Al centro e al sud cambierà poco e l’alta pressione avrà il predominio quasi assoluto.

Meteo Centro: Nessun cambiamento particolare, l’anticiclone africano garantirà tempo stabile e molto caldo su tutte le regioni con temperature massime fino a 36-38°C sulle zone interne della Toscana, del Lazio e in Umbria. Meno caldo sui settori adriatici ma con afa elevata.

Meteo Sud: Alta pressione africana ancora ben consolidata. Giornata soleggiata e calda con temperature in ulteriore aumento che in Puglia potranno toccare anche i 36-38°C. Inferiori su Sicilia e versanti tirrenici.

PREVISIONI PRIMI GIORNI DI LUGLIO IN MOLISE

LUNEDI’: giornata dal sapore pienamente estivo, nel pomeriggio qualche nuvola in più con basso rischio di temporali. Temperatura che aumentano di 2-3 gradi ma caldo ancora gradevole in collina. Le aree più calde saranno quelle del Basso Molise. Venti deboli da nord-ovest sulla costa, mari poco mossi.

MARTEDI’: giornata di bel tempo dalla mattina al pomeriggio. Temperature stazionarie su valori leggermente superiori alla media del periodo. Venti deboli, mari poco mossi.

MERCOLEDI’: bel tempo al mattino, poche nubi al pomeriggio. Clima gradevole con temperature nella norma.