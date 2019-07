Targa del Matese, nel fine settimana l’evento con auto d’epoca

Sabato 27 e domenica 28 luglio si terrà la storica Targa del Matese (iscritta nel calendario nazionale ASI) che vedrà impegnate auto d’epoca provenienti da tutta Italia. L’evento organizzato dal Classic Car Club Molise con sede in Campobasso, unico Club molisano federato ASI, è patrocinato anche quest’anno dal Comune di Campobasso.

Dalle ore 12,30 alle 14,30 di sabato 27 le autovetture verranno accreditate lungo Corso Vittorio Emanuele per poi procedere, alle ore 15, alla partenza e all’inizio della manifestazione di regolarità con strumentazione libera, momento di attrazione particolare per tutta la cittadinanza per il suo interesse sportivo, storico e culturale.

Alle ore 16 saremo nel sito archeologico di Altilia dove verrà effettuata una visita guidata dell’area di epoca romana. Il percorso della manifestazione di regolarità sarà articolato lungo le caratteristiche strade del nostro Molise per far conoscere la nostra regione a chi viene da fuori e anche a chi, del posto, non l’ha mai ammirata da un’auto d’epoca.

La XII Targa del Matese sarà di circa 120 km, per complessive 90 prove cronometrate con una velocità massima non superiore ai 40Km/h e i passaggi verranno rilevati con pressostati al centesimo di secondo. L’edizione di quest’anno è davvero singolare poiché prevede alle ore 21 di sabato 27 luglio le prove cronometrate in notturna in un circuito che parte da Corso Vittorio Emanuele – Viale Elena – Corso Vittorio Emanuele.