Staff del Sindaco, incarico fiduciario al fratello dell’on. Annaelsa Tartaglione

Sarà Domenico Tartaglione, 42 anni, fratello della coordinatrice di Forza Italia in Molise e deputata eletta in Puglia con il partito di Berlusconi Annaelsa, la figura di riferimento del sindaco di Campomarino Piero Donato Silvestri. Il Comune, dove ha vinto una lista di centrodestra alle Amministrative dello scorso 26 maggio, ha deciso di avvalersi della professionalità di Tartaglione, al quale è stato assegnato un incarico fiduciario “intuitu personae”, con un contratto a tempo determinato da 24 ore settimanali e decorrenza dal 9 luglio 2019 per la durata del mandato del sindaco.

Il provvedimento porta la data del 5 luglio e è un decreto che richiama alla costituzione dell’ufficio di Staff alle dirette dipendenze del sindaco e della Giunta, con l’obiettivo di facilitare l’attuazione degli indirizzi politici e programmatici dell’azione di governo. La mansione, che presuppone anche un ruolo di portavoce politico, non ha implicato la selezione tra figure di giornalisti e questo, sebbene non sia un passaggio obbligatorio per legge non trattandosi di addetto stampa, ha aperto alle prime polemiche sul conferimento dell’incarico.