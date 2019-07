Contro il decreto del commissario alla Sanità che ha chiuso il Punto Nascita dell’ospedale San Timoteo, i sindaci del Basso Molise – a cominciare da quello di Termoli Francesco Roberti – presenteranno con urgenza un ricorso al Tribunale Amministrativo per chiedere in prima istanza la sospensiva dell’atto aziendale, quindi il suo annullamento in quanto “illegittimo”.

È stato formalizzato oggi, durante l’incontro a parte chiuse nella sala consiliare del Municipio adriatico tra una delegazione di primi cittadini del territorio e una delegazione di parlamentari molisani. Hanno risposto all’appello l’onorevole Antonio Federico e Rosa Alba Testamento, del MoVimento 5 stelle, Giuseppina Occhionero di Liberi e Uguali e Anna Elsa Tartaglione di Forza Italia, che ha precisato di voler percorrere anche la strada parlamentare, sottoponendo al ministro Giulia Grillo la richiesta di revoca di un provvedimento che va a mortificare un intero territorio e crea una situazione di pericolo.

Il ricorso, affidato ai legali Massimo Romano e Fiorini, anche loro presenti al confronto, si baserà fra le altre cose sulla mancata organizzazione della rete per le emergenze dedicata alle donne che devono partorire o sono in gravidanza. Di fatto la chiusura del Punto nascita con il blocco dei ricoveri a partire da oggi 1° luglio crea un potenziale rischio di vita per le pazienti che hanno bisogno di un intervento urgente e non riescono a raggiungere in un lasso di tempo accettabile un presidio ospedaliero dove ci sia un assistenza ginecologica per nascituri anche di natura chirurgica.

La strada per ricorso è guardata con sospetto dagli esponenti pentastellati, che hanno caldeggiato da sempre la scelta di un commissario straordinario estraneo alla politica locale ribadendo in questi giorni di polemiche roventi la mancanza di standard di sicurezza del Punto nascita termolese. Anche tra gli stessi grillini regna una estrema confusione, come mostrato oggi dal consigliere regionale Vittorio a Nola che durante la manifestazione, e prendendo il megafono, ha annunciato che avrebbe chiesto la sospensione del provvedimento del commissario, salvo poi cercare di salvarsi in calcio d’angolo rispetto alle legittime osservazioni di una giornalista che ha puntualizzato come una richiesta di sospensione configuri una mancata condivisione di un atto, in questo caso firmato dal Commissario che è diretta emanazione del ministro alla salute Grillo.

La palla, di fatto, passa alla politica. Oltre alla strada del diritto amministrativo si percorrerà quella parlamentare. I sindaci hanno deciso di recarsi tramite una delegazione rappresentativa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per illustrarle la delicatissima situazione che soffre il territorio del basso Molise con lo smantellamento ospedaliero e la loro impossibilità ad amministrare garantendo il diritto costituzionale alla salute delle rispettive popolazioni in questo frangente.

