Sesta edizione del Bobby’s Summer Festival: sul palco Derozer, Klaxon, Lags e Tana del Verme

Derozer, Klaxon, Lags e Tana del Verme: il cartellone musicale del Bobby’s Summer Festival è completo e da, oggi, ufficiale. L’edizione 2019, la sesta in ordine di tempo, si svolgerà il 10 agosto nel Parco Comunale di San Giacomo degli Schiavoni, proprio davanti al Bobby’s Live Bar che nel panorama bassomolisano è un “unicum” per qualità e tipologia di musica dal vivo che regala agli amanti del genere e alla popolazione residente grazie a un lavoro instancabile dei giovani gestori del locale.

Dopo i Derozer, il cui tour per l’anniversario dei 30 anni di carriera e dei 20 anni del disco “Alla nostra età” toccherà come unica tappa nel centro-sud Italia proprio quella del Bobbyìs Summer Fest, arriveranno i romani Klaxon, autentiche leggende del punk-rock nazionale, per la seconda volta nella loro carriera in Molise, poiché già ospiti al Bobby’s Live Bar due anni fa.

Ci saranno poi i Lags, altra band già ospite a San Giacomo degli Schiavoni, sempre romana e che vede alla batteria il noto campione di atletica Andrew Howe. In apertura dell’evento ci sarà il trio sansalvese Tana del Verme, punk/rock passionale ed energico, orgogliosamente nostalgico di quella scena e di quel sound punk anni 90, di cui i Derozer sono da sempre protagonisti.