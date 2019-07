Scatta il 39esimo torneo di calcio a 5 ‘Città di Guglionesi’: si sfidano 15 squadre

Quindici squadre al via, un montepremi di mille euro che andranno alla formazione vincitrice. Scatta stasera 1 luglio la 39esima edizione del torneo di calcio a 5 ‘Città di Guglionesi’.

“Siamo nell’era del villaggio globale. Eppure conta ancora il piccolo mondo quotidiano, il panettiere, l’amico bar, i colleghi d’ufficio, la partita a calcetto. Navighiamo e chattiamo, ma è il rapporto con chi abbiamo vicino che cambia il nostro umore. Ecco perché, un torneo così, nel suo piccolo, a Guglionesi, conta di più”. Così gli organizzatori sui social per richiamare il pubblico e invitarlo a essere presente per assistere alle partite.

Come detto sono ben 15 le squadre in campo e non solo da Guglionesi, ma anche da Campomarino, Termoli, Ururi, San Martino in Pensilis e Montecilfone.

Appuntamento quindi stasera dalle 21 negli impianti di calcio a cinque di via Petrarca