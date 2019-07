“La giustizia ci ha teso la mano, ora sta a noi saperla stringere”. Lo hanno dichiarato, in una nota congiunta, la deputata di Liberi e Uguali Giuseppina Occhionero, il presidente del gruppo del Pd alla Regione Vittorino Facciolla e la consigliera regionale del Pd Micaela Fanelli, a proposito della sospensiva concessa dal Tar Molise riguardo il provvedimento di chiusura del Punto Nascite dell’ospedale di Termoli.

Secondo gli esponenti del centrosinistra è ora necessario un intervento politico che miri a rivedere la decisione e a conservare il reparto al San Timoteo, al di là dei numeri e delle statistiche.

“È indispensabile – il parere di Occhionero, Facciolla e Fanelli – aprire subito un tavolo tra le istituzioni, con l’obiettivo di mantenere il Punto Nascite a Termoli. Per questo – hanno aggiunto – invitiamo il presidente della Regione, Donato Toma, a istituire un tavolo con i parlamentari molisani, la struttura commissariale alla sanità, i sindaci della zona e i comitati affinché si possa individuare una soluzione definitiva per garantire il diritto alla salute e la possibilità delle donne di partorire nella propria città e nell’ospedale del proprio distretto sanitario”.

La deputata Occhionero e la consigliera Fanelli hanno poi invitato le deputate Annaelsa Tartaglione e Rosalba Testamento e le consigliere regionali Paola Matteo, Filomena Calenda, Aida Romagnuolo e Patrizia Manzo a fare fronte comune: “Ci rivolgiamo a loro come donne – hanno spiegato – e le invitiamo ad unirsi a noi in questa battaglia che non può e non deve avere steccati politici”.

E non si è fatta attendere la risposta da parte delle consigliere Filomena Calenda e Paola Matteo che rilanciano: “La battaglia per il punto nascite non ha colori politici” e dunque accolgono l’invito. “Da donne e da consigliere regionali ci uniamo all’appello della collega Micaela Fanelli, sostenendo la battaglia di cittadini e istituzioni per scongiurare la chiusura del punto nascite dell’ospedale di Termoli”. Le due consigliere regionali affermano che “Solo insieme, unendo le forze, si può evitare una chiusura che, di fatto, sancirebbe un duro colpo per tutto il Basso Molise. Siamo pienamente d’accordo nel constatare la necessità di istituire un tavolo tecnico-politico, in cui tutti gli attori chiamati in causa siano pronti a collaborare per scongiurare la chiusura del reparto. Il futuro del Molise dipende anche dal salvataggio del punto nascite di Termoli”.

La deputata Giuseppina Occhionero ha inoltre chiesto alle colleghe parlamentari di poter ipotizzare iniziative comuni nei confronti del Governo.