Molise, addio serie A: anche l’oriundo Cutrone lascia il Milan e va in Inghilterra

È una estate particolarmente amara per i molisani appassionati di grande calcio che vedono salutare la serie A anche Patrick Cutrone, oriundo molisano premiato due anni fa con l’Ercole Sannita.

Dopo che Mirco Antenucci ha lasciato la Spal, formazione di serie A, per sposare il progetto del Bari in serie C, anche il centravanti del Milan non giocherà nella massima serie calcistica italiana.

Il Milan ha infatti deciso di cederlo al Wolverhampton, formazione di Premier League. Il calciatore ha accettato non senza amarezza, avendo vissuto tutta la sua carriera nel Milan fin dalle giovanili.

Il risultato è che non ci saranno molisani in serie A, né in serie B, considerando che anche Marco Perrotta è sceso in serie C nel Bari, mentre Carlo De Risio, ex Avellino, milita attualmente nel Catanzaro, altra società di terza serie.