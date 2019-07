Martelive Molise riempie piazzetta Palombo. Piace l’arte emergente

Martelive Molise porta pubblico ed entusiasmo in Piazzetta Palombo. La manifestazione che attraverso altre tappe, condurrà alcuni artisti emergenti alle finali nazionali di Roma (Biennale) nel mese di dicembre, è partita nel modo migliore nell’ex Piazza dei Commestibili, all’ingresso del centro storico di Campobasso.

La sezione teatro ha visto salire sul palco tre giovani aspiranti attrici che si sono ottimamente immerse nell’atmosfera della serata.

Giusy Granitto, Marzia Furlan ed Erika Russo hanno inscenato tre monologhi su testi inediti. Al termine delle esibizioni hanno raccolto non solo gli applausi robusti della piazza, ma pure il confortante responso della qualificata giuria composta dal Professor Domenico Oriente (presidente), Francesco Montano, Teresa Mariano, Diego Florio e Francesco Vitale di Incas Produzioni, referente per la sezione artistica d’apertura. Plebiscito per Giusy Granitto , premiata dai giurati e dalla critica, ma anche le altre concorrenti hanno ottenuto quello che più stava loro a cuore e cioè la qualificazione alle finali regionali in autunno.

Prima e dopo il concorso, Martelive Molise ha offerto il contributo degli artigiani, che sono il cuore e l’anima di Piazzetta Palombo, in particolare la ceramista Patrizia Santullo e la fotografa Simona Discenza di Civico32, e quello degli amministratori comunali appena eletti a Palazzo San Giorgio, su tutti il sindaco Roberto Gravina e l’assessore alla Cultura Paola Felice, lieti di aver dato il patrocinio a una manifestazione godibile, partecipata e interessante.

Martelive Molise continuerà tutte le sere fino al weekend. In programma letteratura e danza (stasera), moda, cinema e fotografia. Gran finale venerdì con la musica. Tutto rigorosamente inedito.