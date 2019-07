Le città devono pensare agli alberi come infrastrutture di salute pubblica

L’Altritalia Ambiente raccoglie e sostiene l’appello che Simone Cretella, a titolo personale dalla sua pagina facebook (da utilizzare) ha lanciato un appello per una sottoscrizione raccolta fondi per la piantumazione di alberi.

Naturalmente l’AIA (Associazione riconosciuta di tutela ambientale) risponde perché sensibile al problema e concretamente impegnata avendo svolto a fine 2018 una campagna nazionale “Pianta l’Albero” a Roma, Ascoli Piceno, Lecce, Foggia, Tunisia, ecc. e fatto visita, con una delegazione composta tra l’altro dal Segretario Generale e il suo vice, all’albero di Natale ecologico di Petrella Tifernina come simbolico omaggio a tutte le realtà che hanno festeggiato il Natale senza tagliare alberi.

Ma Simone Cretella è anche dirigente di Fare Verde ed Assessore al ramo del Comune di Campobasso.

Allora noi leggiamo l’appello come la volontà di trovare sostegno per “fare di più” dell’ordinario (sia lode).

Il salto che proponiamo a noi stessi ed agli altri è allora quello di avviare un azione perché gli alberi vengano pensati come infrastrutture di salute pubblica e come tali considerati nei bilanci.

Bisogna ricordare che ogni anno tra i 3 e 4 milioni di persone al mondo muoiono a causa dell’inquinamento atmosferico: asma, malattie cardiache, ictus ecc. dovute proprio all’aria tossica che respiriamo

.Se si considerano i dati epidemiologici il Molise, pur con tanto verde e in posizione migliore rispetto alla media dei territori, non è certo esente né lontano dalla media, innanzitutto dei centri abitati, nelle nostre città accanto a zone verdi vi sono larghi settori desolatamente privi di verde .

C’è un modo semplice ed economico per migliorare la salute delle persone, piantare alberi. Per questo cominciamo a chiedere interventi strutturali e che la spesa per la piantumazione degli alberi venga inclusa nei finanziamenti per la salute pubblica.

L’Altritalia, che è partner di ALI – Lega delle autonomie locali, opererà con l’associazione dei Comuni ed Autonomie locali in questa azione.

Filippo Poleggi

Segretario Generale L’Altritalia