Laurea magistrale in Ingegneria meccanica per Sante Campanelli all’Università Politecnica delle Marche di Ancona. La tesi sperimentale è stata svolta nei Paesi Bassi e ha avuto come titolo “Experimental study on detection and localization of sources of non linearities via Scanning LDV technology on jointed structure”.

Congratulazioni da parte di tutta la famiglia e dagli amici.