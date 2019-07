La cover band dei Guns N’Roses per la quarta edizione del Bikers Rock Festival

Grande attesa a Petacciato per la quarta edizione del Bikers Rock Festival, evento che sta ormai diventando una consuetudini nel Cartellone degli eventi dell’estate nel paese.

Appuntamento sabato 20 luglio in Piazza Belgioioso, nel paese vecchio di Petacciato, per tutti gli amanti delle due ruote, ma anche per curiosi, cittadini e turisti che si ritroveranno per dare vita a una serata di divertimento e grande musica.

Come ogni anno è previsto l’arrivo di numerosi motociclisti da ogni parte del Molise e dalle regioni limitrofe. Sul palco per l’occasione ci saranno i ‘Nice boys’, Guns N’ Roses tribute, un complesso che porterà a Petacciato la musica del famoso gruppo rock americano.

Previsti poi altri eventi collaterali, come l’esibizione degli Hills to the sea, il dj set con Simone Del Muto, lo spazio per i tatuaggi e per le performance sulle moto oltre che la ristorazione a cura della Polis Petacciato.