Passata la perturbazione nella giornata di ieri, ora il meteo si rimette al bello su tutta la Penisola. Ancora qualche nube solo sulle regioni centromeridionali in avvio di settimana.

METEO ITALIA, oggi 29 luglio – Al Nord prevalenti soleggiato e bel tempo. Qualche locale piovasco pomeridiano sulle Alpi orientali. Temperature in rialzo, massime tra 28 e 32. Al centro ritorna un ampio soleggiamento con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolati acquazzoni pomeridiani sull’Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 31. Al Sud addensamenti nuvolosi e locali piovaschi lungo i litorali tirrenici di Calabria e Sicilia, più sole altrove salvo annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in calo, massime tra 27 e 31.

Previsioni Italia, martedì 30 luglio – Al Nord sempre bel tempo, a parte isolati acquazzoni pomeridiani su Alpi e Prealpi. Temperature stazionarie, massime tra 28 e 32. Al Centro cieli sereni ma locali annuvolamenti e acquazzoni diurni sull’Appennino. Temperature in lieve rialzo, massime tra 27 e 31. Al Sud torna il bel tempo su tutte le regioni, seppur con qualche addensamento pomeridiano in sviluppo a ridosso dei rilievi montuosi interni. Temperature in aumento, massime tra 28 e 32

Previsioni prima parte della settimana in Molise

Lunedì: giornata variabile. Nuvole frequenti soprattutto al pomeriggio quando non si esclude qualche scroscio di pioggia a ridosso dei rilievi interni. Miglioramento serale. Temperature in leggera flessione, con punte massime tra 25 e 28 gradi sull’intero territorio regionale. In montagna non si raggiungeranno i 20 gradi. Venti tesi di maestrale sulla costa al mattino. Mari poco mossi al mattino, con moto ondoso in attenuazione in serata.

Martedì: soleggiato al mattino. Qualche addensamento in più al pomeriggio nelle zone interne ma senza il rischio di precipitazioni. Temperature in aumento con qualche punta di 30 gradi sulle pianure interne. Venti in attenuazione

Mercoledì: giornata ancora migliore della precedente. Bel tempo al mattino. Poche nubi al pomeriggio sulle zone interne. Temperature massime che varcano di nuovo la soglia dei 30 gradi sulle pianure del Basso Molise e nell’isernino, venafrano.