Indici di Borsa: cosa sono e come investire

Quante volte, guardando il telegiornale, abbiamo ascoltato le notizie riguardanti gli indici di Borsa? Magari le abbiamo ascoltate con interesse, soprattutto quelle riguardanti gli indici italiani come può essere l’indice FTSE – MIB. Una domanda, però, ce la siamo posta tutti: cosa sono gli indici di borsa? Noi vi aiuteremo a scoprirlo.

Partiamo col dire che con il termine “Indice di Borsa” si intende un paniere di azioni di tipo omogeneo. L’andamento di un indice rappresenta dunque in proporzionale il peso che ogni titolo azionario ha su quell’indice. Questo significa quindi che i titoli a più alta capitalizzazione hanno molto più peso e influenza sull’andamento di un indice, rispetto a quelli che hanno una capitalizzazione inferiore. Il modo in cui si legge l’andamento di un indice di Borsa è il grafico. Sul mercato esistono tre tipi di indici azionari: Indici equally weighted, Indici value weighted e Indici price weighted.

I primi, gli indici equally weighted, sono quelli più diffusi in tutto il mondo in quanto permettono un andamento molto verosimile della composizione dell’indice stesso. Il modo in cui vengono composti questi indici è molto semplice: ogni titolo azionario ha un peso proporzionale alla capitalizzazione della società emittente stessa. Dato che la capitalizzazione cambia a seguito di eventi come i frazionamenti azionari, di conseguenza anche l’importanza del titolo sull’indice value weighted cambia.

Gli indici equally weighted non considerano la capitalizzazione delle diverse società che lo costituiscono. Ogni azione ha un valore uguale alle altre, c’è quindi grande uguaglianza, che porta dunque tutti i titoli ad avere lo stesso peso.

Per quanto riguarda gli indici price weighted, invece, ogni singola azione ha un suo peso in base a ciò che è il suo prezzo. Questo tipo di indice di Borsa non è molto diffuso in quanto non è in grado di fornire una rappresentazione fedele delle varie società quotate.

Questi indici sono utilizzare per gli investimenti. Investire sugli indici significa scommettere sull’andamento futuro di questi asset in un certo intervallo di tempo. Quando si investe sugli indici è possibile ottenere un profitto sia quando il valore dell’indice aumenta, sia quando sale.

Ciò che è importante nell’investimento è prevedere se questo salirà o scenderà. . I profitti saranno proporzionali all’ampiezza del movimento, non importa se positivo o negativo. Molti principianti pensano che si guadagna solo quando la Borsa sale ma si può guadagnare anche quando la Borsa scende.

Ovviamente quando si investe nel mercato azionario è fondamentale studiare attentamente il titolo, attraverso l’analisi fondamentale e l’analisi tecnica. Bisogna prendere in considerazione una serie di fattori riguardanti le società, come le previsioni di bilancio, i dati finanziari e molti altri dati ancora. Con gli indici questo discorso è differente, in quanto solitamente è sufficiente dare uno sguardo generale ai componenti e all’economia nella quale i titoli si trovano.

Gli indici di Borsa sono tantissimi. Per avere un’idea della quantità degli indici di Borsa che sono oggi presenti sul mercato mondiale, basta tenere in considerazione quello che è il numero totale delle borse attive. La maggior parte degli indici di Borsa, però, è completamente sconosciuta. E’ questo il caso di tantissimi indici di Borsa esteri che fanno riferimento a piazze prive di importanza come sono quelle di molti paesi africani, asiatici, sudamericani.

Un elenco completo di tutti gli indici di Borsa, quindi, serve a poco in termini di investimento. La prospettiva cambia se la ricerca indici di Borsa elenco punta ad individuare solo quei panieri su cui è possibile investire.

In Italia il più famoso tra gli indici di Borsa italiani è il Ftse Mib che include le società a maggiore capitalizzazione. Oltre a quello che è considerato come il paniere di riferimento abbiamo poi altri indici. Gli indici di Borsa europei non hanno tutti la stessa importanza. Il peso maggiore è detenuto dalle piazze di quelle che sono poi le principali economie dell’Eurozona vale a dire Francia e Germania. Molto importanti, nonostante l’imminente avvio della Brexit, sono anche gli indici di Borsa inglese. A voler fare una scala in base a volumi degli scambi e peso internazionale, gli indici della borsa della Gran Bretagna sono i più importanti in tutta Europa. Essi, a livello di importanza mondiale, si collocano alle spalle della sola Borsa di Wall Street.

Come investire sugli indici di Borsa

Al contrario di quanto si possa pensare investire sugli Indici di Borsa è relativamente più semplice rispetto quanto avviene con le azioni. Per farlo on occorre recarsi obbligatoriamente in banca allo sportello specializzato, ma si può farlo comodamente da casa grazie ai CFD forniti dai broker online. Le stesse società di broker online mettono a disposizione delle piattaforme gratuite con la quale effettuare le transazioni (di acquisto e vendita anche in tempi brevissimi).

Alcuni broker offrono la possibilità di aprire un conto demo che consente di fare pratica con una piattaforma gratuita, ma con soldi virtuali. Praticamente avrete a che fare con gli stessi dati in tempo reale dipendenti dall’andamento della Borsa, potrete effettuare tutti i tipi di operazione ma senza utilizzare soldi veri, ma avendo effetti solo su un deposito di soldi virtuali che vi sarà accreditato gratuitamente.