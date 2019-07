Si sono sposati sabato 13 luglio coronando il loro sogno d’amore. E’ la ciliegina sulla torta della loro ‘nuova’ vita in Molise. Perchè i novelli sposi Cristina e Carlos hanno radici molisane, ma sono entrambi nati a Caracas, in Venezuela. 32 anni lei, 40 lui. Sono fidanzati da tre anni e mezzo. Poi la decisione di andare via da un Paese che sta vivendo una vera emergenza umanitaria.

“Abbiamo vissuto tutta la vita in Venezuela, ma da gennaio abbiamo deciso di trasferirci a Campodipietra, il paese di mio padre”, racconta Cristina. “In Venezuela c’è la dittatura, non si trova da mangiare nè si trovano le medicine. Da sei mesi viviamo qui, io ho trovato lavoro e ora anche Carlos lo sta cercando. Ci siamo sposati prima in Comune lo scorso 15 marzo e poi, dopo aver messo a posto tutte le carte, le nozze sono state celebrate in chiesa”.

E sabato 13 luglio, con l’allegria e l’amore che li contraddistingue, Cristina e Carlos hanno festeggiato in compagnia dei familiari e degli amici molisani. Prima la celebrazione religiosa nella chiesa di Campodipietra e infine la festa al Coriolis di Ripalimosani.

Una nuova vita per i due neo sposi, che hanno scelto di trasferirsi in Molise con la speranza di avere un futuro migliore e coronare i sogni che in Venezuela sono stati traditi dalla dittatura imposta da Nicolas Maduro.