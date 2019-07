In auto con la mazza da baseball, denunciato 21enne

Se ne andava in giro con una mazza da baseball in macchina, ma è stato beccato e denunciato. È accaduto nel primo pomeriggio di lunedì 22 luglio, quando i Carabinieri della Stazione di Petacciato, hanno fermato durante un posto di blocco una utilitaria di grossa cilindrata, guidata da un giovane di origine albanese e residente da tempo nel basso Molise.

Al momento del controllo, il 21enne senza alcuna esitazione ha fornito i documenti di circolazione richiesti, ma il suo atteggiamento e i precedenti specifici hanno insospettito i carabinieri che gli hanno chiesto di visionare il bagagliaio della sua vettura.

Durante il controllo, dietro al sedile, non è passata inosservata ai carabinieri una mazza da baseball in legno, della lunghezza di circa 80 centimetri, nonché uno strumento multiuso di modeste dimensioni con martello – ascia – coltello a serramanico e una sega.

Il giovane non è riuscito a fornire una valida giustificazione per il porto in auto ma soprattutto per l’immediata disponibilità della mazza da baseball, così è scattato il sequestro dell’attrezzo da gioco e del multiuso, oltre alla denuncia del ragazzo che risponderà di porto abusivo di strumenti atti ad offendere.

I controlli della Stazione di Petacciato si inseriscono nel piano coordinato del Comando Compagnia e proseguiranno per l’intera stagione estiva per garantire ai turisti di godere serenamente del periodo di riposo che hanno scelto di trascorrere sulle coste molisane, tutti sotto la giurisdizione della Compagnia Carabinieri di Termoli.