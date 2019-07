Il Molise perde il suo unico calciatore in serie A: Antenucci a un passo dal Bari

Dopo due anni consecutivi con 68 presenze e 16 gol con la maglia della Spal (17 in totale in serie A), Mirco Antenucci si appresta a salutare la massima serie calcistica italiana. Sembra ormai prossimo infatti il suo passaggio dalla squadra di Ferrara al Bari, nobile decaduta del calcio italiano che l’anno prossimo affronterà la serie C e che quindi ha bisogno di rinforzi importanti.

Uno di questi è proprio il 35enne di Roccavivara che dal canto suo potrebbe firmare il suo ultimo contratto importante da calciatore, visto che i bene informati parlano di triennale che il club pugliese avrebbe proposto all’attaccante.

Una bella occasione per il ‘Lupo’ come è stato soprannominato Antenucci negli ultimi anni, una piccola disdetta per il Molise che in questo modo non sarà più rappresentato in serie A, dove il centravanti ex Torino e Ascoli ha mostrato tutto il suo valore, diventando uomo simbolo delle due salvezze consecutive degli emiliani.

A quanto pare anche un altro molisano del pallone, il difensore del Pescara, Marco Perrotta, potrebbe finire al Bari. Se così fosse, i Galletti sarebbero un po’ la squadra dei molisani.