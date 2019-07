Probabilmente da nessuna parte in Molise esiste un rito così antico, legato alla terra, al faticoso lavoro nei campi e unito alla devozione per Sant’Anna che si festeggia proprio oggi, 26 luglio. Avviene a Jelsi dove anche quest’anno si è svolta la ‘Festa del grano’ in onore della patrona. Una manifestazione nata per ringraziare la santa per aver protetto la popolazione dal terribile terremoto del 26 luglio 1805 che devastò l’intero Molise.

Per questo la ‘Festa del grano’ non è un ‘semplice’ evento, bellissimo e suggestivo, in grado di attirare ogni anno migliaia di turisti. Per gli jelsesi è qualcosa di più: storia, tradizione, comunità, devozione. “Non mi perderei questa festa per nulla al mondo”, racconta Chiara, una delle ragazze del paese. Sono tutti protagonisti: dai più anziani ai più giovani fino ai bambini.

E così da anni, intorno alla fine di giugno, un mese prima della fatidica data del 26 luglio, si cominciano a realizzare le bellissime sculture di spighe e grano che poi sfilano tra le vie del paese. Una trentina le Traglie trainate dai buoi allestite quest’anno: alcuni più tradizionali, altri più moderni. Uno, ad esempio, era dedicato allo storico gruppo musicale dei Queen.

La ‘Festa del grano’ di Jelsi, insieme a manifestazioni analoghe in Italia, è candidata per il riconoscimento di patrimonio dell’Unesco.