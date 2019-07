Il concerto in piazza Duomo chiude gli eventi della Giornata mondiale del Rifugiato

Si sono conclusi sabato 29 giugno gli eventi dedicati alla Giornata mondiale del rifugiato a Termoli, con il concerto dell’Orchestra Punto di Valore in piazza Duomo. Un percorso lungo quasi due settimane che si è posto l’obiettivo di animare il dibattito sui temi dell’accoglienza, del rispetto, della dignità di ogni essere umano valorizzando anche le buone pratiche di integrazione realizzate sul territorio in una prospettiva di partecipazione.

Il tema al centro delle iniziative – “Non si tratta solo di migranti” – ha fatto leva sul messaggio di Papa Francesco e al senso della promozione di uno sviluppo umano integrale che richiama la comunità alla riflessione e al superamento di ogni steccato ideologico mettendo – e ricollocando – la persona al primo posto rispettando la diversità e considerandola come un valore in un contesto politico, sociale e normativo complesso superando la logica diffusa di una “cultura dello scarto”.

Gli eventi sono stati coordinati dall’Istituto “Gesù e Maria”, ente gestore insieme al Consorzio Aid del progetto Sprar-Siproimi “Rifugio Sicuro” attivato dal Comune di Termoli in partenariato con i Comuni di Ururi e Larino. Significativa la collaborazione della Caritas diocesana e di numerose associazioni della rete sociale del territorio.

Tanti i temi affrontati nei convegni e in altre attività: tratta degli esseri umani, immigrazione, approccio housing first e diritto all’abitare. Ancora film, concerti, visite guidate nel borgo con la partecipazione degli ospiti dei progetti. Presentata anche la campagna “Liberi di partire, liberi di restare” sostenuta dalla Cei e realizzata dalla Caritas, a partire da luglio, sul territorio.

Gli organizzatori ringraziano il Vescovo, Gianfranco De Luca, e tutti coloro che con sensibilità hanno partecipato numerosi e le associazioni presenti rinnovando un impegno condiviso per dare impulso al dibattito su tali temi accogliendo proposte e iniziative finalizzate a consolidare la rete sociale esistente: Associazione Apsi, Archeoclub Termoli, Consulta per le disabilità del Comune di Termoli, Cooperativa DiversaMente, Fa.c.e.d. Onlus, Associazione Incontrarsi, Interferenze, La Città Invisibile, Associazione Mai Più Sole – Termoli, On The Road Onlus, Cooperativa Progetto Popolare, Associazione PietrAngolare, Tempi Moderni.