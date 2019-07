Giovane autistico in ospedale con lesioni gravi ai testicoli, madre chiede la verità

E’ arrivato in ospedale con importanti lacerazioni ai testicoli, e la madre ha deciso di sporgere denuncia contro ignoti per sapere la verità. Una storia che si sviluppa in Campania, e precisamente a Nocera Inferiore, ma che riguarda anche Termoli isto che la donna, S.C., abita nella cittadina adriatica. L’indagine dei carabinieri è ora concentrata su quanto accaduto a un 31enne ricoverato da ani in un centro di cura per deficit intellettivo e autismo.

Lo scorso 19 giugno scorso la madre del ragazzo, a Termoli, ha ricevuto la telefonata di un assistente sociale. “Tuo figlio è in ospedale perché si è procurato ferite gravissime ai testicoli e deve essere operato, serve il tuo consenso”.

Consenso che lei ha dato immediatamente, mettendosi in viaggio subito dal Molise a Nocera. Arrivata all’Umberto I, dove il figlio è tuttora ricoverato, la donna ha appreso attraverso un colloquio con un medico e la visione di alcune fotografie scattate prima dell’intervento chirurgico, della estrema difficoltà a procurarsi lesioni di quel tipo da solo. Cosa è successo davvero al 31enne affetto d disturbi psichici, che non può raccontare la sua versione dei fatti proprio a causa della sua malattia? E’ stato aggredito da qualcuno? Cosa è accaduto davvero nella casa di cura?

Sono domande che la signora, assistita da un legale, ha girato agli inquirenti. Ai militari la donna ha spiegato che il figlio, per via della patologia di cui è affetto, non riesce a parlare e non può spiegare la natura di quelle ferite. La denuncia sporta per lesioni è al momento contro ignoti, in mancanza di elementi che facciano comprendere se il fatto sia accaduto per volontà del ragazzo, per un incidente o per cause di terzi.